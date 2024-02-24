女子為外婆開電話卡　電訊商擅自扣費近15年

內媒周四（22日）報道，湖南省臨湘市一名女子給外婆開電話卡，被電訊公司擅開兩個不知情業務並自動扣費近15年，累計1,750元（人民幣，下同，約1,908港元）。涉事中國移動通信集團湖南有限公司岳陽市臨湘分公司（臨湘移動）證實事件，目前雙方正在溝通補償方案。

身處外地的張女士表示，為了和在老家獨居外婆聯繫，於2009年7月在臨湘移動給老人開了月租5元（約5.45港元）電話卡。她近日見電話收費不合理，向臨湘移動查詢才發現對方在當年辦電話卡前，已擅自為電話卡開通了電郵和娛樂服務平台高級會員。兩個業務均為每月5元，合計每月10元。再者外婆用的是老人機，根本不會使用上述業務。

對於張女士要求退還多收取費用，臨湘移動員工表示無法直接退還現金，給出現金賠付加話費抵扣的解決方案，手機話費可以用於不同電話卡，兩者相加等於現金1,640元（約1,788港元）。張女士同意補償方式，但認為家裏年輕一輩都不在臨湘老家，根本沒有那麽多卡來抵扣話費。雙方還在進一步溝通補償方案。