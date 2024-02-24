12天發生221宗山火　應急管理部批防控不到位

貴州省在12天內發生221宗山火，全省山火於周四（22日）撲滅，造成2名救援人員犧牲，應急管理部周五（23日）指主要是氣候和人為因素造成，並指個別地區存在僥倖心理、麻痹思想，事前防範不足，防控責任落實不到位，火源防控上存在盲區和死角。

本月10日至21日期間，貴州發生多宗山火，武警、消防、專業救援隊伍等合共9,000多人連續撲救，1.5萬名基層黨員幹部、民兵、群眾及志願者協助救火。貴州多地公安部門近日通報山火調查及處置結果，引發火災的原因包括隨意丟棄未熄滅的煙頭、在田中燒火土、攜帶香蠟紙燭上墳祭拜等，均為違規用火導致山火，目前已有10人被警方依法處置。國家森防指辦公室、應急管理部周五召開視頻調度部署會議，要求迅速把防控措施落到實處，特別是貴州和廣西要嚴防火災覆燃新發，其他地區也要層層抓實防控責任，抓好源頭管控，林草、應急、公安等部門結合各自職能及時發布禁火令，落實包保責任，管住火源，從嚴從快偵破近期案件並查處曝光。

應急管理部風險監測和火災綜合防治司司長楊旭東表示，從自然條件來看，特別是在貴州西南部，近日溫度比往年要高2℃至4℃，降水比往年少50%至80%，再加上雨雪冰凍天氣沒有影響到山火地區。另外，貴州地表植物茂密，通過封山育林，植被生長很快，同時受氣象溫度較高影響，枯枝落葉比較干燥，極易形成引起火災的物候條件。今次貴州山火起火點多，且十分密集，一些起火點比較靠近民居，楊旭東指春節期間正是祭祀用火、燃放煙花爆竹比較集中的時間，同時春耕農事用火頻繁也是引起火災的主因。