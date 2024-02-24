煙台海邊現大量海腸　多人打撈時不慎溺水

山東省煙台部分海灘近日出現大量海腸，吸引不少人前往趕海，惟有指民眾撈海腸時出現多宗溺水意外。芝罘區幸福街道辦及派出所周五（23日）證實，確實有民眾撈海腸導致溺水，多個部門已在現場勸阻。

當地市民何先生憶述自己的遇險及獲救心情，他指最近刮風降溫，海邊風大浪急，把海腸從海底「刮」了上來，海腸每公斤批發價在40至60元人民幣（約44至66港元）之間，在利益驅使下不少人冒險落海撈海腸，有人撈一網就能捕獲200斤，可賺上萬元。何先生於周四（22日）下午聽說芝罘區幸福十三村海灘有不少海腸，就和朋友帶裝備過去，豈料剛下第一網就出事。他們走到水深到胸口的位置，打算拖網向東走，結果剛開始水就到脖子了，於是斜着往岸邊走，沒想到又走了一步腳就踩不到底。起初他們還想把網拖到岸邊，因為海有暗流，浪又大，沒游幾米網就拖不動，只好棄網拼命往岸上游。

何先生說，他們向岸邊游了20分鐘後實在游不動，多虧熱心市民救他們上岸，他的朋友肺入水，目前還在醫院。他又稱，當天有不少人溺水，主要集中在幸福十三村周邊的海灘，他的一個有約80人的趕海微信群裏就有4至5個人遇險。幸福街道辦職員表示，已安排人員在附近海域巡邏，並勸阻前去撈海腸的市民。