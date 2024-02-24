大陸銷台辣椒粉原料含蘇丹紅　3528公斤下架

桃園市衞生局人員到超市視察有問題辣椒粉下架情況。（中時電子報圖片）

台灣市面近日出現含致癌物蘇丹紅的中國大陸辣椒粉，引發食物安全疑慮。台灣衞生福利部食品藥物管理署周六（24日）公布，截至周五（23日）下午5時累計3批大陸辣椒粉原料檢出蘇丹色素3號違規，還有1批問題產品正確認是否不合格。

俗稱蘇丹紅的蘇丹色素具潛在致癌性，不是台灣核准使用的著色劑，目前為環境部化學物質管理署公告的毒性化學物質，常見蘇丹紅1號、2號、3號、4號等。新北市衞生局早前查獲保欣企業有限公司從大陸河南省三禾藥業有限公司進口的紅辣椒原料，並檢出蘇丹色素3號，違反不得檢出規定，流向全台至少10間下游業者。

台灣各地衞生局持續擴大追查，食品藥物管理署指截至周五合共下架涉事廠商的辣椒粉及其產品3528.3公斤，不合格的批次分別在雲林、桃園發現。食藥署表示，自去年12月11日至今年6月10日，台灣對大陸辣椒粉採百分百逐批查驗，查驗符合規定後才可輸入，而大陸輸台辣椒粉不合格的21間出口商及製造廠，已自本月20日起暫停受理輸入查驗3個月。