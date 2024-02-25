開車撞傷3姊弟　無駕照老翁辯稱不識字才不考牌

台灣彰化縣3名就讀小學姊弟上周四（22日）傍晚放學回家過路時，遭74歲蕭姓老翁駕車高速撞飛，姊姊及妹妹重傷。涉事蕭姓老翁周六（24日）指，當時是駕車外出找朋友，自己因為沒有念書不識字，擔心考不到駕照才沒有考牌，強調很自責，到處求神保佑姊妹能渡過難關。

老翁表示自己不是故意，承認有疏失，上周四傍晚天色昏暗，見綠燈於是開車直行，自己年事已高車速不可能太快，因分隔島遮蔽，看到3個孩子跑過來時已經要撞上他們。台媒指，蕭姓老翁只有機車駕照，卻一直偷偷開車，去年曾發生車禍，沒有撞傷人，警方當時向他發出無照駕駛罰單，沒想到他沒吸取教訓，繼續開車。

3姊弟來自單親家庭，31歲陳姓父親正在台中監獄服刑，平日靠祖父及姑婆照顧。台中監獄上周五緊急協助陳父處理返家探視申請，矯正署核准後，陳父當晚立即戴手銬、腳鐐在獄警戒護下到醫院探視兩名女兒。原本昏迷指數僅有3的8歲妹妹，在父親來到後心律出現上下波動，似乎感受到父親召喚。

醫院上周六指，妹妹因有嚴重雙側氣血胸和腦部損傷，腦部應是撞擊後劇烈翻滾造成瀰漫性軸索損傷，是腦外傷最嚴重情況，會導致神經斷裂練和瀰漫性出血，容易造成嚴重缺氧性腦病變，未來48小時是關鍵。外界十分關注事件，縣府為3姊弟開設救助金捐款專戶，已經收到近百萬元新台幣捐款，為孩子加油打氣。