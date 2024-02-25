瀝心沙大橋遭撞斷事故　攔路救命司機身份曝光

王國梁於事發當日將貨車停在瀝心沙大橋上，攔下準備過橋的車輛。

廣東省廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋上周四（22日）凌晨遭貨櫃船觸碰橋躉，導致橋面斷裂，造成5人死亡。現場閉路電視畫面曝光，事發約30秒後第一輛車衝落大橋，之後7分鐘內有4輛車跌落，直到有司機發現異樣掉頭攔停其他車輛，防止更多車受波及，內媒上周六（24日）曝光其身份。

事發後，南沙區民興村村民王國梁當日將貨車停在瀝心沙大橋上，打開車輛「雙閃燈（危險警示燈）」，連續攔停至少兩名準備過橋的司機。王男報警後，有警員到達現場。他的行為於網上被公開，網民紛紛大讚他在危急關頭挺身而出，是「攔車英雄」。內媒曝光王男身份，原來他是一名退伍軍人，談到勸停過橋車輛的事，他直言只是做了應該做的事。

國家金融監督管理總局廣東監理局上周五（23日）曾表示，已指導轄內保險機構多渠道盡快收集受損標的保險承保情況，從船、橋、車、人4個方面開展2輪承保詳情檢查。東海航運保險廣東分公司承保涉事船舶的沿海內河船舶保險，包含船舶損失及碰撞、觸碰責任，累計保額1,000萬元（人民幣，下同，約1,100萬港元）。其中中華財險已於事故當天完成對承保事故車輛賠付6.44萬元（約7萬港元），根據傷者情況先墊付醫療費2萬元（約2.2萬港元）。