菲船向黃岩島漁民補給　中國民兵阻攔

中國和菲律賓在南海有主權爭議的黃岩島角力持續，菲律賓傳媒上周六（24日）指摘中國海上民兵船危險行動，阻攔菲律賓漁業和水產資源局（BFAR）的船隻靠近黃岩島。中國智庫則指摘菲律賓漁船在黃岩島附近排成一列屏障挑釁。

菲律賓國營電視台上周六發布兩段影片，顯示一艘中國漁船逼近一艘懸掛兩面菲律賓國旗的船隻，以及阻攔BFAR船隻BRP Datu Sanday號。報道指，中國海上民兵船距離BFAR船隻估計只有300米，位於黃岩島以南1.2海里處。菲方最終仍向黃岩島一帶44艘船上的菲律賓漁民，運送汽油和雜貨等補給品。

北京大學智庫南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）發布照片，指摘菲律賓漁船上周四（22日）在黃岩島附近排成一列屏障，是一種有組織的挑釁行為，與漁民的生計毫無關係，只是挑戰中國控制黃岩島的現狀。菲律賓海岸防衞隊發言人塔里拉否認挑釁，強調漁船只是排隊等候燃料補給。

與此同時，英國皇家海軍新型巡邏艦斯佩號（HMS Spey）上周四返回停靠馬尼拉港，菲律賓海岸防衞隊參謀長科內利奧（Hostillo Arturo Cornelio）上周五（23日）接見斯佩號指揮官卡迪（Paul Caddy），卡迪強調支持菲律賓海岸防衞隊，尤其在保護印太地區方面。