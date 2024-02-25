大陸代表團勘察事故船艇　台海巡署長親晤死者家屬

大陸漁船翻覆2死事故協商已進入第4天，台灣海洋委員會海巡署署長周美伍上周六（24日）到金門，當面向漁民家屬及代表團成員表達善意，期盼事件能盡快圓滿落幕，暫未知協商有沒有結論。陸方代表團要求釐清真相，在海巡署官員陪同下，勘察兩艘事故船艇，並以捲尺、手機仔細量度和拍攝記錄。

台媒周日（25日）報道，死者家屬上周五（23日）兩度在晉江紅十字會人員陪同下，與台海巡署人員閉門會談，之後有6人先返回大陸，僅留下于姓和來姓死者的家屬各1人，以及5名陸方代表在金門，並於上周六再度與海巡署副署長許靜芝等人協商，但雙方對於是否有共識均三緘其口。陸方人員前往金門第9海巡隊查看涉事大陸無船名快艇及金門海巡艇，大約停留30分鐘，期間伸手觸碰船身來回比對，但面對記者詢問「是否有發現甚麼」等問題均未回應。

金門縣政府表示，曾向家屬說明台灣司法流程，未經檢方釐清前海巡方面尚無法作出承諾，另交付民間捐款。金門地檢署強調，為減少爭議，檢方一直秉持公開、透明的調查方式，以回應相關需求。