南投及台南養雞場爆禽流感　需撲殺逾5萬隻雞

台灣連日發現禽流感個案，其中南投縣埔里鎮兩個養雞場傳出雞隻異常死亡，經通報採檢確診H5N1亞型高病原性禽流感。台南市佳里區亦有土雞場出現禽流感疫情，已是本月第2宗。相關場地分別開展家禽撲殺工作，並全場消毒。

動保處本月16日在台南市佳里區一個紅羽土雞場驗出H5N1亞型高病原性禽流感，上周三（21日）又接獲佳里區一名土雞業者通報場內黑羽土雞有異常死亡情況，當日立即派員到場進行移動管制及疫情調查，經確診同樣為H5N1亞型高病原性禽流感。動保處上周六（24日）完成撲殺該處逾1.2萬隻家禽，全數運至焚化爐銷毀。

自2018年起已連續6年未傳病例的南投縣也破功，埔里鎮兩個養雞場日前雞隻異常死亡，數量逾總量1%，依標準作業程序啟動防疫機制，雞隻進行移動管制、場區及周邊噴灑消毒作業，採集樣本送驗並確診禽流感。相關雞場人員需要自主健康管理10天，其中一個養雞場完成撲殺1萬餘隻雞，另一養雞場有約3萬隻雞，預計周一（26日）起分兩天執行撲殺等工作。