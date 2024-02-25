專家分析民居大火致嚴重死傷原因　全省查消防隱患

江蘇省南京市住宅大廈電動單車停放處上周五（23日）發生的火警，死傷枕藉。江蘇省消防救援總隊高級工程師周廣連分析造成嚴重傷亡的原因，指事發於凌晨時分，居民處於深度睡眠狀態，對外界的感知較遲鈍。江蘇省消防安全委員會上周六（24日）召開全體擴大會議，省長許昆林要求在省內全面排查整治消防隱患。

周廣連表示，經初步分析，起火後直接在建築內部的天井形成煙囪效應，濃煙和大火向上快速蔓延。而大樓內部的常閉式防火門未能有效阻隔煙氣蔓延，也是造成傷亡擴大的重要原因。加上有居民在外牆的防護欄上堆放雜物，被引燃後火勢迅速向上燒。建築外的保溫層或因建造長時間後出現破裂，內部物料被火引燃後，火勢再通過窗戶蔓延到室內，出現火點分散在多個樓層位置的情況。

許昆林開會時表示，今次事故教訓極其深刻和慘痛，按照省委要求，全面開展消防大排查大整治，真查實改，全面排查住宅小區火災隱患，特別是高層住宅和安置小區，重點排查是否有擅自改變建築使用等情形，以及物業公司的消防管理責任是否履行到位等。他強調，今輪集中排查整治要明確排查責任，梳理形成風險隱患清單，從快整改，對問題久拖不決、整改不力、行動緩慢的，要追究責任並掛牌督辦。