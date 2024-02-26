內地開展「檢察護企」行動　嚴懲民企腐敗

內媒周日（25日）報道，最高人民檢察院近日印發《「檢察護企」專項行動工作方案》，決定自本月至12月開展。當中明確14項重點工作舉措，包括嚴懲破壞公平競爭領域犯罪、民營企業內部腐敗犯罪，深化知識產權檢察綜合履職、涉案企業合規改革等。

上述方案明確的重點工作舉措，還包括開展對公司實控人、高管背信損害公司利益行為的監督治理，開展「空殼公司」專項打擊治理，以「掛案」清理為抓手加強對涉企案件的立案監督，依法穩慎適用強制措施，開展涉罪單位財產性判項執行專項監督和侵害企業合法權益犯罪的刑事裁判涉財產部分執行法律監督，加強對涉企民事生效裁判和執行案件的監督，加強對涉企行政訴訟監督行政生效裁判案件和行政違法行為的監督，開展公益訴訟監督，加大控告申訴案件辦理力度，加強對民營企業的產權保護。

方案旨在進一步加強對各類經營主體依法平等保護，營造法治化營商環境，助力經濟社會高質量發展。最高人民檢察院要求各省級檢察院成立工作專班，切實加強領導，組織落實相關行動。