與世貿總幹事會晤　王文濤稱支持恢復爭端解決機制正常運轉

中國商務部部長王文濤周日（25日）在阿聯酋阿布扎比出席世貿組織第13屆部長級會議期間，會見世貿組織總幹事伊維拉。王文濤強調，中方願與各方共同努力，推動世貿組織第13屆部長級會議取得更多務實成果。

王文濤表示，中方支持恢復爭端解決機制正常運轉，制定農業談判工作計劃，回應最不發達國家和糧食凈進口發展中國家在糧食安全方面的訴求，推動達成漁業補貼第二階段協議。中方支持將投資便利化協定納入世貿組織法律框架，維持電子傳輸暫免關稅，盡快結束電子商務談判，推動多邊貿易規則與時俱進。

伊維拉表示，中國一直建設性參與世貿組織工作，在捍衞自身正當權益的同時，能夠站在全體成員的立場上思考處理問題，推動投資便利化等世貿組織多項談判工作取得積極成果。伊維拉期待中國在爭端解決機制改革、農業、漁業補貼第二階段等議題談判上繼續發揮引領作用，為第13屆部長級會議取得成功作出更多貢獻。

另外，王文濤同日會見新西蘭貿易部長麥克萊。雙方就中新經貿關係、世貿組織第13屆部長級會議和各自關心的雙邊和區域經貿議題交換意見。