華客星洲參觀飛機遭粗暴驅趕　空巴：已及時改進

法國空中巴士一架隸屬德國空軍的A400M運輸機近日在新加坡航空展展出期間，鬧出飛機工作人員以粗暴的態度拒絕中國籍遊客登機參觀。該飛機生產商周日（25日）在官方微博帳號發文回應稱，得悉事件後已第一時間與相關各方溝通，及時改進了參觀流程，確保該架飛機向所有觀眾開放。

多名內地網民上周六（24日）反映，當日有德國軍隊的軍人以及空中巴士公司的工作人員駐守在該架飛機前。他們向排隊參觀的乘客詢問國籍，並表示「中國和俄羅斯國籍遊客不許登機」。有網民甚至表示，機上德軍軍人還曾對其作出肢體攻擊，也有人拍下了空中巴士工作人員在鏡頭前粗暴驅趕自己的畫面。

空中巴士的官方微博發文表示，對現場工作造成的不便深表遺憾，又強調公司一直致力於成為中國航空業值得信賴的長期合作夥伴，攜手推動中國航空業的高質量發展，在為中歐之間經貿往來樹立典範，並架起溝通交流的橋樑。對於該公司的回應，內地網民並不賣帳，認為禁止中俄國籍遊客參觀是該飛機上人員以口頭，而非明文規定的形式告知參觀者，空中巴士未提及這種做法是否得到了該公司或有關方面的授權。另外，空中巴士也未回應該公司工作人員與遊客發生衝突的具體情況。