南京民居大火　省委書記：整改不能滿足於貼告示

南京市雨花台區一幢住宅大廈上周四（23日）發生火災事故後，江蘇宣布全面開展消防排查整治。江蘇省委書記信長星周日（25日）前往南京，以「四不兩直」方式，在當地隨機選擇居民小區、商業綜合體檢查消防安全。他強調，吸取教訓不能停留在口頭上，排查整改不能滿足於發通知、貼告示。

信長星指出，隱患排查整改刻不容緩，務必見到實效。要迅速採取措施，把電動單車與採光井井口留出安全距離、把窗戶柵欄上的易燃可燃物品以及樓梯走廊上的各類雜物清理。要針對不同類型的採光井，研究可操作的整改方案，各類建築物地下公共空間、架空層等要與採光井形成物理隔離，拆除金屬柵欄等外掛設施，使之與各類可能的火源形成隔離。

信長星表示，應急管理、消防救援、住建等部門要深入研究、周全考慮，確保各類新建小區、新建房屋在設計時就避免留下消防安全隱患，投入使用後加強物業管理，杜絕各類私搭亂建。他另指出，要強化「視隱患為事故，發現不了隱患就是最大隱患」的意識，舉一反三、標本兼治，切實提高隱患排查整治質效，真正築牢安全底板、守住安全底線。