美智庫代表團晤台正副總統　承諾續撐台灣

美國智庫傳統基金會訪問團周一（26日）在台灣分別拜會台灣正副總統蔡英文和賴清德，會長羅凱文給賴清德送上基金會最新發表的經濟自由度報告，指賴清德是全球首位獲該報告的貴賓，又恭賀台灣在報告中排第4。

蔡英文會見基金會訪問團時，感謝基金會長期透過媒體投書、舉辦研討會等方式，表達對台美關係的支持，並持續發揮影響力，協助台美雙邊在經貿、安全等領域有更緊密的合作。她強調，美國是台灣重要的安全及經貿夥伴，拓展彼此合作領域除了符合雙邊利益，也能確保全球供應鏈的安全穩固，更有助全球民主陣營，共同守護自由、民主及人權等普世價值。

賴清德與基金會成員會面時提到，上月台灣剛完成一場關係前途的重大選舉，人民用神聖的選票再次展現民主力量，推動台灣在正確的道路上積極前進，並沒有受到大陸文攻武嚇威脅影響。他指出，台灣未來面臨的挑戰仍然很多，不論是來自大陸的直接威脅，或是氣候變遷、全球數碼化、全球供應鏈重組等，都非常需要國際社會的指教及支持，他也請基金會持續給予協助。

羅凱文表示，他代表基金會及美國感謝蔡英文維護台海和平現狀的勇氣，在蔡卸任後，基金會也將繼續表達對台灣的支持。此外，他恭賀賴清德在選舉中勝出，期待他未來持續以卓越的政策領導台灣。談及安全議題，羅凱文稱基金會及美國都會持續支持台灣的自由、經濟和安全。