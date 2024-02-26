再有電動單車棚起火　內地將推電池監管強制性標準

繼江蘇南京日前有住宅大廈電動單車停泊處起火，造成近60人死傷。北京周日（25日）也有住宅小區電動單車棚起火，幸未造成傷亡。內媒周一（26日）報道，為從源頭防範電動單車質量安全事故的發生，北京市自行車電動車行業協會於2022年制定了有關電動單車用鋰離子動力電池組技術規範的團體標準，從單體電池過充電、過放電、電池組溫度保護和過充電保護等33項安全技術指標進行了規定。

當日上午10時13分，北京119指揮中心接到豐台區馬家堡街道有小區樓幢的電動車棚起火。消防到場後，上午10時26分明火被撲熄。經核實，現場戶外獨立電動車棚內電動單車起火，過火面積10平方米，初步認定為電池故障引發火災。

內媒指，2022年由工信部組織起草的強制性國家標準《電動自行車用鋰離子蓄電池安全技術規範》亦已經完成了起草和徵求意見階段，目前正處於審查階段。有關標準起草人之一、中國電子技術標準化研究院安全技術研究中心副主任何鵬林表示，標準發布以後，不符合強制性標準的産品、服務，將不可生産、銷售、進口或者提供。