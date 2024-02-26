去年法援機構助54萬農民工　追索68億元人民幣工資

內媒周一（26日）報道，去年司法部會同人力資源社會保障部開展「薪暖農民工」、「春暖農民工」服務行動，以新就業形態勞動者為重點，深入開展法援惠民生、助力農民工活動，有效維護了農民工合法權益。據統計，去年全國法律援助機構共組織辦理農民工法律援助案件48萬件，為54萬農民工追索勞動報酬68億元人民幣（約73.9億港元）。

去年以來，各地法律援助機構充分利用59萬個公共法律服務實體平台、7萬個法律援助工作站和33萬個法律援助聯絡點，就近就地為農民工提供法律援助。各地法律援助機構優化服務流程，簡化辦理手續，對農民工追索勞動報酬案件一律免予核查經濟困難狀況，實行優先受理、優先審查、優先指派。各地法律援助機構加強與人社、民政等部門的溝通協作和數據共享，打造農民工討薪案件一體化工作模式。

目前，全國80%以上的地方實現農民工法律援助服務網上辦。各地「12348」公共法律服務熱線平台為農民工群體提供全天候不打烊服務。僅廣東省，「12348」公共法律服務熱線去年就為10萬名農民工提供法律咨詢服務。北京等13個省（市）設立農民工話務專席，派駐專業律師解答農民工追索勞動報酬等問題。