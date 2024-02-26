網民批莫言著作歪曲歷史　要求向全國道歉

內地有網民本月早前在網上發起有關提告莫言的網絡具名投票，指摘莫言的著作《紅高粱》和《豐乳肥臀》涉嫌歪曲歷史抹黑八路軍不抗日、抹黑國共內戰時的解放軍，要求莫言向「英雄先烈」及全國人民等道歉，並請求判決「封殺莫言」，禁止市場再出版莫言書籍等，結果獲9,000多人支持。

莫言是第一位獲得諾貝爾文學獎的中國籍作家，他語言風格獨特，多部作品具有魔幻寫實色彩。儘管出版莫言作品的浙江出版聯合集團強調莫言書籍不存在問題，但上述網民認為這屬於內部自查，上周四（22日）已去北京法院提交提告莫言的材料，後續還將對此事提出公益訴訟。

上海同濟大學人文學院教授張生表示，身為作家和教授，有必要為莫言一辯，否則未來會有更多作家被告，自己也可能因言獲罪。他指，歷史的豐富和現實的殘酷遠不是歷史教科書和文學可以窮盡的；真實的歷史有可能比莫言描寫的還令人震驚和不能接受，又批評這些年教育失敗，因為學生學會了非此即彼的惡毒告密和動輒使用政治和法律手段來陷害他人，並且對一切與自己不一樣的思想和文化都充滿仇恨。