年輕人不願精緻打扮　「惡心穿搭」引關注

內媒周日（25日）報道，內地許多年輕人在假期結束後返回工作崗位，卻有不少人不願意精緻打扮，在網上形成「惡心穿搭」話題，佔據社交媒體熱榜。網民將這些看起來不修邊幅的年輕人戲謔為「在辦公室沒有在乎的人」。

通勤時間受限是導致年輕人不願打扮的原因之一。數據顯示，內地主要城市中單程平均通勤時耗36分鐘。北京單程平均時耗47分鐘，仍是通勤時耗最長的城市。上海、重慶、青島單程通勤時耗超過40分鐘。有高中英文老師稱，依照學校規定，早上7時20分到崗。她每天6時45分起床，6時58分出門，中間只有13分鐘的準備時間，因此打扮時間不夠。有北京網民在網上發布照片，顯示海淀區許多市民都穿黑色衣服出門，笑稱海淀區是讓人毫無穿搭負擔的一個區。

還有一部分年輕人困於「上班精緻羞恥症」，他們若在公司打扮得光鮮亮麗時，往往會感到局促、緊張和不安。在國企工作的小張表示，受身邊環境的影響，同事們在穿着方面普遍隨意，幾乎沒有人化妝上班，所以剛工作的她也不會特地打扮精緻，擔心受到別人的關注。