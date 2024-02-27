台自建潛艇泊港測試最後階段　無人機亂入遭反制

台灣自建潛艇原型艦海鯤號通過大部分測試項目，周一（26日）在高雄的台船海昌廠現身移至中信8號浮塢，首度以全貌現身，僅螺旋槳等部分裝備仍用黑布包裹。海鯤號周二（27日）由浮塢載運，移到台船修船小塢開展後續測試。相關人士透露，後續測試前，周三（28日）要先用淡水為海鯤號「水洗」。

海鯤號周二早上由浮塢載往台船乾塢門口，中信8號浮塢充水下沉，下沉後讓海鯤號浮起，然後拖進入塢內並關閉塢門，抽水讓海鯤號留在塢墩上。台媒引述相關人士指，潛艇未來要在不同深層的海域活動，艦身整體防蝕工作很重要，因此進入修船小塢後，首個重要動作就是要進行水洗程序。

水洗程序以淡水清洗潛艇艦身的海水及鹽分後，技術與工程人員會在在塢內裝設電瓶、桅桿、潛望鏡等設備，再進行「預備傾測試驗」，檢測海鯤號的實際重量，以確保潛艇能正常下潛與上浮。各系統之後繼續其他泊港測試，符合標準並經過驗收合格，達到出海標準，才會安排出海測試。台方為此周一下午5時至周二下午5時實施空域管制，二港口至中鋼港區水域禁止無關無人機飛行，但期間疑有無人機亂入，工作人員出動干擾槍反制。