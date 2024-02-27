女網紅自導自演小孩被偷抱　名醫斥影響台灣形象

繼台灣網紅「晚安小雞」及「阿鬧」直播造假、遭柬埔寨法院判囚兩年，以及新加坡網紅「kiaraakitty」到台環島遊時自導自演遭人丟雞蛋的鬧劇後，另一網紅「泳琳姊姊」拍片聲稱帶小孩出門被陌生男偷抱，台北警方揭發她自導自演，將通知到案依法送辦。

在大陸影音平台抖音海外版TikTok擁有1.2萬粉絲的「泳琳姊姊」，近日拍片指她用嬰兒車帶小孩出門時，在台北信義區東興路遇到一名陌生男子，對方說想看小孩，卻突然將嬰兒車上的小孩抱走，影片在網上引發熱議。警方接報追查，發現並未接獲有報案指稱「小孩遭到偷抱」一事。「泳琳姊姊」周一（26日）下午到案供稱，自己是配合行銷公司腳本拍攝，除影片小孩確實是她的親人外，影片中的2名男子都是行銷公司人員，自己只是想拍片提醒家長注意類似事情。

警方事後指控「泳琳姊姊」等3人「散布謠言，足以影響公共之安寧」，函送台北地院台北簡易庭裁處，依法可處3日以下拘留或罰款3萬元新台幣（約7,436港元）。對此，名醫陳志金批評，「是覺得粉絲很好騙？被抓到造假，粉絲還是會繼續看？這些網紅不斷製造台灣社會負面形象，單純只是為了個人聲量？還是背後有更大的計劃？」。