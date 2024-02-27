大連國際會展中心拆除時坍塌　造成4死

遼寧省大連市大連國際會展中心拆除工程上周二（20日）發生結構坍塌事故，造成4人死亡。住房和城鄉建設部周一（26日）公布房屋市政工程生產安全較大及以上事故查處督辦通知書，要求強化拆除工程施工安全監管。警方已對涉及該事故的16名疑犯，採取刑事強制措施。

事故發生於上周二下午5時17分，畫面顯示拆除工程現場揚起大量沙塵，但事故查處督辦通知書未說明事發經過詳情及死者身份。事故調查組正開展調查取證，將結合事故的調查情況，對責任單位、責任人員嚴肅追責問責。通知書指出，住建部安全生產管理委員會要求遼寧省住房和城鄉建設廳，印發事故通報並上網公開，全面排查風險隱患，堅決防範群死群傷事故發生。

通知書亦要求，做好事故調查工作，查明事故經過及原因，提出改進工作的建議；並對責任企業和責任人員實施暫扣或吊銷安全生產許可證、安全生產考核合格證書及特種作業人員操作資格證書等行政處罰。住建部將對遼寧省住建廳進行工作約談，共同研究當地建築施工安全生產工作當前存在的突出問題，明確下一步改進措施。