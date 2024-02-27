大陸5海監船闖金門禁限水域　台稱不接受金門釣島化

大陸漁船致命事故發生後，福建海警近日組織艦艇編隊在金門附近海域展開執法巡查，陸媒引述專家解讀指，穿越金門禁限水域線是行使管轄權，意味對該海域享有主權。台灣海委會主委管碧玲周二（27日）受訪指出，媒體分析認為陸方企圖將「釣魚島模式」放到金廈水域，台方非常不願意接受。

管碧玲透露，周日（25日）有一艘大陸海監船進入禁止水域，另有4艘進入限制水域，進入時間都不長。她指，陸方此舉政治意涵非常高，當然是宣示主權的形式，這樣的政治操作已引起國際關注，台灣人民也不樂見。針對漁船事故，她指台方已釋出很多善意，希望盡快有共識讓事件落幕。台行政院長陳建仁周二受訪則指，政府有很好的掌控，會加強相關取締措施，按照標準作業流程進行必要的驅離動作。台防長邱國正重申，不期望發生戰爭。

台國防部周二公布，截至當日早上6時的前24小時內，偵獲解放軍軍機10架次、軍艦6艘次，持續在臺海周邊活動，未逾越海峽中線。但周一（26日）下午3時48分，發現一個大陸空飄氣球在基隆西北面73海里的3萬呎高空出現，同日下午4時29分消失。四川省西昌衞星發射中心周四將發射長征三號乙火箭，搭載高分15號衞星升空，有網民預計軌迹恐將直接貫穿台灣本島。