人民法院案例庫向公眾開放　裁判文書網不關閉

最高人民法院周二（27日）召開新聞發布會，宣布人民法院案例庫正式上線並向社會開放。正當防衞、精神控制、隱形加班等社會廣為關注、與老百姓切身利益密切相關的熱點問題，也被收錄進案例庫。會上強調，中國裁判文書網不會關閉，與案例庫互為補充。

最高人民法院建設人民法院案例庫，旨在推動解決案例指導不規範、不及時、不系統、不一致和難檢索等問題，更好滿足社會各界和民眾多元化司法需求。當中收錄的是經最高人民法院審核認為對類案具參考示範價值的權威案例，逐步覆蓋各類案由和罪名、各種疑難復雜法律適用問題，能給法官辦案提供更權威、更規範、更全面的指引。最高人民法院強調，這對於促進統一裁判規則和尺度，避免「同案不同判」，保障法律正確、統一適用具重要意義，亦可減少不必要的起訴、上訴和申訴。

統計顯示，人民法院案例庫入庫案例達3,711宗，其中刑事案例共1,453宗，佔約39%；民事案例共1,643宗，佔約44%；其他還包括405宗行政案例、23宗國家賠償案例、187宗執行案例。首批入庫案例特點包括基本實現了對常見罪名、多發案由的全覆蓋，注重體現為大局服務、為人民司法要求，並高度重視入庫案例的新鮮度和時效性。案例庫將及時補充新案例，清理替換過時案例。