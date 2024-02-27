台現本土猴痘今年首例　單周新冠死亡數創半年新高

台灣疾管署上周公布當地因逾3個月無本土猴痘病例，達世界衞生組織疫情消除條件，成為亞洲首例。惟相隔短短一周，該署周二（27日）宣布，台灣出現今年首兩宗猴痘個案。該署同日公布，台灣過去一周新增78宗新冠死亡病例，創下近半年來新高。

疾管署發言人羅一鈞表示，兩宗新增本土猴痘病例患者，分別為中部及南部30多歲男性，彼此無關。兩人本月中旬因身體陸續出現紅疹、水泡等症狀，經醫生評估後採檢，分別於上周五及周一（23及26日）確診猴痘。由於兩人近期均無出境紀錄，故研判為本土個案，目前在家自主健康管理，他們未有完整接種猴痘疫苗。該署目前追蹤相關接觸者共7人，需自我健康監測21天。

此外，當地新冠疫情處於高原期，上周二（20日）至周一新增648宗本土確診中重症，雖較本月13日至19日的711宗下降，但一周病例仍為自去年8月以來次高，中重症65歲以上長者佔79%。羅一鈞提醒，受冷空氣吹襲及假日活動人潮聚集影響，疫情將於本周至下周達到高點。統計顯示，當地去年9月新冠變種株XBB疫苗開始接種以來，本土通報確診中重症及死亡病例中未接種該疫苗者均佔97%以上。