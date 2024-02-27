內地倡2026年底前　逾4.5萬企業分類分級保護數據

工業和信息化部近日印發《工業領域數據安全能力提升實施方案（2024-2026年）》，要求到2026年底，超過4.5萬間企業開展數據分類分級保護。方案亦提出多方面重點任務，其中在提升工業企業數據包化能力方面，要求強化重點企業數據安全管理，事關國家安全大局。

該方案提出到2026年底，數據安全保護意識普遍提高，重點企業數據安全主體責任落實到位，重點場景數據保護水平大幅提升，重大風險得到有效防控。屆時，開展數據分類分級保護至少覆蓋年營收在各省區市行業排名前10%的規上工業企業；立項研製數據安全國家、行業、團體等標準規範不少於100項；遴選數據安全典型案例不少於200個，覆蓋行業不少於10個；數據安全培訓覆蓋3萬人次，培養工業數據安全人才逾5,000人。

重點任務包括遴選掌握關鍵核心技術、代表行業發展水平、關係產業鏈安全穩定或關乎國家安全的企業，滾動編製工業領域數據安全風險防控重點企業名錄。同時，要深化重點場景數據安全保護，指導企業圍繞數據匯聚、共享、出境、委此加工等重點數據處理場景，排查數據安全保護薄弱點，實施貼合行業特點的數據保護措施。