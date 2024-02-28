台州警破微信群聚賭案　涉款10億人民幣

浙江省台州市公安局椒江區分局日前破獲一宗利用微信群組織網絡賭博的跨省賭博案，抓獲40多名疑犯，初步查證涉案金額10億元（人民幣，下同，約11億港元），全國參賭者近千人。

椒江警方去年8月接到舉報稱，有團夥利用微信群組織成員下注進行網絡賭博。初步調查發現，這是一宗通過微信群直播、以「捺六名」（利用抽籤決定賠率輸贏的地方賭博方式）下注的特大賭博案。團夥主要疑犯為台州臨海市的馬某，其去年上半年夥同同鎮賭友馮某、王某等在四川廣安、湖北京山等地流動設賭場，通過在台州和溫州組建的微信賭博群在各地招攬賭客，一天至少獲利20多萬元（約22萬港元）。從開設賭場到被抓，馬某至少獲利4,000多萬元（約4,400萬港元），全款購買2,000多萬元（約2,200萬港元）的豪宅，又訂購近1,000萬元（約1,100萬港元）的豪車。

警方發現馬某在國外已準備好賭場，一些設備已轉移至境外，其與團夥核心人員已訂好出國的機票。警方去年11月在湖北京山、浙江樂清、台州同步搗毀3個窩點，至上周二（20日）馬某、馮某、王某等被批捕，21人被採取刑事強制措施，案件正進一步偵辦。