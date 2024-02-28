大陸漁船事故第9次協商　傳雙方今簽署文件

涉事大陸漁船和台海巡艇仍在扣查中。（中時電子報圖片）

大陸漁船本月14日在台灣金門海域翻覆造成2死悲劇，台海巡署周二（27日）與陸方代表進行第9次協商，仍未獲具體共識。由於陸方簽證延長至周三（28日），傳出當日上午將另有海巡署官員帶同協商文件前往金門讓陸方代表簽署，外界關注是否出現突破，但相關單位暫未說明。

台海巡署副署長許靜芝等談判代表，周二早上從下榻酒店退房返回台灣本島，透露「事情解決了，但要保留點顏面」，當日傍晚再返回金門與陸方代表展開密商，歷時一小時結束。許靜芝離場時微笑面對記者，台媒指似乎有所斬獲。金門檢方則指，該案仍為「他字案」，對於海巡隊員及陸方相關人員應否負刑事責任、涉嫌何種罪名，均無預設立場，將秉持公正客觀原則，依據現場證據及相關事證來認定事實。

有國民黨立委周二在立法院總質詢時呼籲，將今次事故的法律和人道問題分別處理，不要為小事傷害兩岸人民感情。海委會主委管碧玲強調，一直希望朝人道撫慰方式處理，盼陸方立場相同，但「對方不願切割」。對於有沒有執法過當，她希望希望家屬、談判代表和陸方，都靜待司法偵查結果。