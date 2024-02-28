保密法增審查條款　建訊息公開安全網

十四屆全國人大常委會第八次會議周二（27日）表決通過新修訂的《保守國家秘密法》，將於今年5月1日起施行。中央保密辦主任、國家保密局局長李兆宗周三（28日）在官媒撰文，提到新修訂增加了訊息公開保密審查專門條款，建立起訊息公開的安全網，做到該保守的秘密堅決守住，該公開的訊息依法公開。

文章指進入新時代，國際國內形勢發生深刻變化，科技發展日新月異，保密工作面臨一些新問題新挑戰。修訂頒布保密法是新形勢下貫徹落實黨中央關於保密工作決策部署，健全國家安全體系，加強保密法治建設的一項重要舉措，對於築牢新時代國家秘密安全防線具重要而深遠的意義。

文章又指，該公開的不公開，不該公開的公開，都會損害國家和人民的利益；正確認識和把握兩者關係，關鍵是要做到依法公開、依法保密、保放適度。這次修訂進一步強化國家秘密的精準保護，最大限度保障訊息資源合理利用。當中明確保密事項範圍的確定應遵循必要、合理原則，進行科學論證評估，從源頭上提升定密工作的科學性和精準性；並將國家秘密的定期審核修改為每年審核，督促機關、單位及時審核已確定的國家秘密，推動及時解密。