男子假意與智障女結婚　捲走祖岳母450萬人民幣

內媒周三（28日）報道，上海市普陀區有智力殘障的傅女士，與一名男子結婚後，對方竟欺騙她並捲走她祖母的450萬元（人民幣，下同，約500萬港元）積蓄，逃回江西老家不知所終。祖母上月24日在醫院病逝，傅女士認為與事件脫不了關係。

傅女士今年33歲，雖然天生有輕微智力殘疾，但祖母對她愛護有加，早早為她做好打算。祖母2015年因舊屋動遷獲得一套44平方米、價值350萬元（約390萬港元）的安置房和100多萬元（約110萬港元）現金補償，每月還有5,000多元（約5,500港元）退休工資。小區棋牌室的鄰居當時將外地來上海打工的小胡介紹給傅女士，戀愛時小胡脾氣很好，惟2018年結婚後他卻性情大變。

傅女士表示，婚後小胡像變了一個人，脾氣暴躁還經常向她要錢，又以今後生孩子需要換大屋為由，逼她和祖母賣樓，恐嚇要扔祖母下樓和挖其祖墳。祖母屈服後將賣樓所得款項存入銀行，惟小胡前年唆使傅女士偷換祖母的銀行卡。小胡拿到銀行卡和密碼後回到江西，每天提取2萬元（約2.2萬港元）上限，至同年6月「洗劫一空」。有律師指出，小胡很可能涉嫌盜竊，如其行為不構成刑事犯罪，傅女士也可通過民事訴訟要求小胡退還遺產。