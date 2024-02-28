陸批台隱瞞漁船事故真相　保留採取一切措施權利

國台辦周三（28日）舉行例行新聞發布會，有記者問及台海巡撞擊大陸漁船致漁民死傷事故發生後，台方推卸責任，借機煽動兩岸對立。發言人朱鳳蓮批評台方此舉嚴重傷害兩岸同胞感情，民進黨當局沒表達任何歉意，反而撒謊、隱瞞真相，毫無人性。陸方保留採取一切措施的權利，嚴正要求台方盡快公布真相，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代。

漁船事故後，大陸海警部門宣布開展常態化執法巡查行動。朱鳳蓮表示，廈金海域自古以來就是兩岸漁民傳統作業漁場，不存在「禁止、限制水域」一說，大陸海警部門開展常態化執法巡查行動，有利維護海域秩序，保障漁民安全。她又提到，兩岸對話溝通機制停擺的原因眾所周知，只要民進黨當局承認體現一個中國原則的九二共識，協商談判大門隨時打開。

美方日前宣布，美國國務院已批准一項價值7,500萬美元（約5.85億港元）的對台軍售計劃。朱鳳蓮強調，堅決反對美國以任何形式對台軍售，敦促美方遵守中美三個聯合公報等規定。另對於台立法院成立第11屆台美國會議員聯誼會，立法院長韓國瑜稱對美工作最重要，朱鳳蓮指摘甘當外人操縱的棋子，必成棄子。