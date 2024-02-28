英媒：俄核武使用門檻低　模擬華入侵

英國《金融時報》周三（28日）報道，俄軍外洩文件顯示曾演練在與世界大國衝突初期，使用爆炸當量較低的戰術核武。俄軍有關演習情景，甚至包括模擬中國入侵。中國外交部發言人回應指，《中俄睦鄰友好合作條約》把兩國之間永遠友好、不敵對的理念寫入法律，威脅論在中俄沒有市場，克里姆林宮拒絕置評。

29份外洩密件於2008至14年間起草，當中包括戰爭演習情景，以及向海軍軍官介紹使用核武的操作原則。報道引述審閱並核實文件的專家稱，俄羅斯使用戰術核武的門檻，較公開承認為低。文件列出，倘俄羅斯在衝突中喪失20%戰略彈道導彈潛艇，30%核動力攻擊潛艇，3艘或以上巡洋艦，3個機場，或者主要和備用海岸防衞中心同時受襲，將動用核武反擊。另一份海軍軍官訓練報告指明使用核武的廣泛標準，包括一旦敵人登陸俄羅斯領土，邊防軍戰敗或敵人準備動用常規武器攻擊。

文件指出，俄羅斯東部軍區多次在演習中模擬中國入侵。內容顯示，「北方聯邦」、「南方」分別代指俄羅斯及中國。為了防止「南方」軍隊投入第二梯隊及擴大主攻方向攻勢，「北方聯邦」最高統帥下令使用核武攻擊。英國智庫國際戰略研究所戰略、科技及軍備控制中心主任阿爾伯克認為，駐紮遠東的俄軍核武部隊持續強化及訓練，不少武器系統射程只能攻擊中國。他指出，俄軍去年6月及11月在接壤中國邊境地區演習中，均發射可攜帶核彈頭的伊斯坎德爾導彈。

阿爾伯克表示，俄羅斯仍然按照文件中規定的「使用核武理論」行事，並指俄羅斯可能擔心中國在中亞趁虛而入取而代之。阿爾伯克指出，俄羅斯希望先發制人使用戰術核武來震懾對手，或發出類似威脅謀求達成協議，並視之為防止事態升級的好方法。