挖地基致住宅大廈傾斜住戶疏散　地盤遭勒令停工

台灣新北市三重區福隆路近日有建築地盤挖地基，疑地盤湧水造成旁邊住宅大廈傾斜，受影響居民需疏散。市工務局長祝惠美周三（28日）表示，市政府當日上午已安排技師陪同居民分組回家取行李。新北市長侯友宜連夜趕往現場視察，強調涉事地盤要勒令停工，並將該營建商列為黑名單，所有地盤嚴格稽查。

警方和消防周二（27日）接獲報案指，三重區福隆路某地盤挖地基時，突然發生滲水等情況，並造成附近建築輕微傾斜和牆磚剝落。為平衡地基壓力，建築公司已進行地盤灌水等應變改善措施，並撤離附近居民，警方也派員到場進行交通管制，現場約有42戶共76人受影響。有居民表示，發現房屋瓷磚剝落，希望工務局派人前往查看，該局工作人員強調會派技師到場檢查。

祝惠美表示，初步研判這次事故是因連續牆施工不良造成孔洞，讓旁邊土壤、沙和水流到開挖的地盤內，導致鄰房輕微傾斜。市政府周二傍晚至今的持續監測結果顯示，受損建築物暫時狀態穩定，周三安排技師入屋查看傾斜是否造成結構受損，判斷居民何時可搬回家中。有回家取行李的住戶表示，已在此住了20幾年，前一晚不至於緊張到睡不着。另有住戶直言，一定擔心自家受波及，目前大廈看來狀況還好，能繼續居住才最重要。建築公司周二表明將負起一切責任，待安全鑑定報告出爐後，會向住戶賠償。