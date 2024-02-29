傳家政公司招聘代母　衞健部門稱將調查

河南省信陽市溮河區有家政公司在朋友圈發布消息招聘代孕母親（代母），內媒近日聯絡到該家家政公司暗訪，對方稱可以提供代孕服務。溮河區衞健委工作人員周一（26日）表示，將前往調查。

網傳朋友圈截圖顯示，代母年齡上限為42歲，報酬介乎17萬至22萬元人民幣（約18.7萬至24.2萬港元）；年紀愈小，報酬愈高。內媒記者周一致電截圖顯示的電話號碼，詢問對方能否提供代孕相關業務。對方回覆可以，又表示上海、信陽都有分公司。記者之後假扮有代孕需求，對方便讓記者與其主管聯絡，隨後名為「護琛家政呂老師」的用戶添加了記者微信，表示公司一般不接客戶，要的都是代母。

記者調查發現，信陽市溮河區護琛家政服務中心於2021年註冊成立，去年5月被注銷，經營者呂萍於同年5月18日註冊成立信陽市護琛健康養老有限公司，註冊地址為溮河區東方紅大道信運醫院3樓，經營範圍包括養老、康復輔具適配、母嬰護理、殘疾康復訓練、中醫養生保健、病人陪護、健康諮詢以至家政等。信陽市12345政務熱線和溮河區衞生計生監督所稽查室接到反映後，均表示會安排相關科室前往了解，又建議記者先報警處理。代孕在內地屬違法，禁止任何人以任何形式買賣精子、卵子、受精卵、胚胎，醫療機構和醫務人員不得實施任何形式的代孕技術。