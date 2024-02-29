偷渡緬北從事電詐賭博　16人獲刑最高判囚逾7年

海南文昌市有多人因賭博欠債等原因，偷渡至緬北從事電訊詐騙、網絡賭博等工作，兩宗案件近日在文昌市人民法院刑事審判庭公開宣判。16人因涉組織他人偷越國（邊）境罪、偷越國（邊）境罪，被判囚7個月至7年3個月，罰款5,000元至2.5萬元人民幣（約5,507至2.8萬港元）。

內媒周三（28日）報道，周某君和其餘15人於2020年因賭博欠下債務等原因，萌生賺「快錢」的想法。他們透過拉攏、引誘的方式，為意圖前往緬甸從事網絡電信詐騙、賭博等「高薪」工作的多名涉案人員，提供偷渡所需的行程路費、安排當地「蛇頭」帶路等方式，從海南乘飛機抵達雲南後，通過長達數個小時的步行翻山越嶺偷渡至緬甸。

周某君等人隨後從雲南口岸偷渡回國投案，被警方逮捕，受到行政罰款。警方去年對兩宗偷渡案件立案偵查，文昌法院本月2日公開宣判上述兩宗案件。此案是該法院在國家實施打擊「涉緬北詐騙有關犯罪專案活動」以來公開宣判的首案，敦促以非法手段出境，並滯留在國外的境外人員及時回國投案自首，爭取寬大處理。