勐龍鎮禁在永久基本農田　種非短期經濟作物

內地頻傳有農民種植錯誤作物，被當地部門執法人員強行拔除，期間雙方發生爭執。雲南景洪市勐龍鎮政府近日發布通告，嚴禁在永久基本農田上種植非短期經濟作物，包括水果、甘蔗等。民眾需在今年12月底前進行整改，逾期不整改，相關負責人將被嚴肅處理。

內媒周三（28日）報道，為守好耕地保護紅線和糧食安全底線，勐龍鎮政府周一（26日）發布通告，要求已種植甘蔗、火龍果、蘋果棗、柚子等非短期經濟作物的耕地必須在1年內退出，現已處於收穫期的非短期經濟作物，收穫後一律不允許繼續種植；近期新種植或準備種植的非短期經濟作物，一律全部退出。對已經「非農化」、「非糧化」的耕地，需盡快復耕糧食作物。

當局將組織排查整治，各村委會、各中心（站所）要全面排查轄區非短期經濟作物的種植面積和地塊性質，並於下月10日前完成檢驗，嚴格落實管控措施。在勐龍鎮轄區範圍內佔用永久基本農地種植非短期經濟作物的企業和個人，必須在限期內整改。對於公告發布後仍違法違規種植的，由相關部門依法嚴肅查處；構成刑事犯罪的，移送司法機關追究刑責。