4年間多次猥褻10女學生　小學教師判囚7年

湖南省衡陽市祁東縣某小學數學老師在4年期間共猥褻10名小學女生，一審被法院裁定犯猥褻兒童罪成，判囚7年，並禁止其刑罰完畢之日起5年內從事教育教學相關工作。對此，有受害女學生家長周二（27日）稱，陳男雖被判刑，但女兒的心理創傷還未痊愈，希望當地主管部門組織專業人員開展心理干預。

內媒周二引述當地知情人士稱，去年2月13日，家長發現童小菲（化名）下體出現不適症狀，追問下才獲告知曾在學校課室、辦公室被陳老師「摸了」。家人隨後陪女兒到警局報案，陳男被警方刑事拘留。資料顯示，46歲的陳男，2020年調入祁東縣某小學，教六年級數學。

祁東縣法院審理查明，陳男2020年以講解題目為由將小菲叫到辦公室，期間進行猥褻，男方事後又在課室猥褻小菲。去年2月，陳男試圖故技重施將小菲叫到辦公室猥褻，女方將其大力推開後，迅速離開現場。除小菲外，法院查明，陳男曾猥褻另外9名女學生，被害人事發時均未滿14歲。法院認為，陳男身為教師，利用工作便利，違背職業道德，在公共場所猥褻兒童多人多次，情節惡劣，應從嚴處罰。