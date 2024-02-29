兩岸就漁船事故第10次密商　台稱無計劃書面道歉

針對大陸漁船在台灣金門海域翻覆2死事故，台海巡署官員周二（27日）與陸方代表進行第9次協商無果，周三（28日）休會一天，周四（29日）重返浯江飯店進行第10次閉門密商，歷時50分鐘。雙方最終面色凝重離場，對於會否簽署書面道歉文件與撫慰金問題，均避而不答。海巡署周四在台行政院會後記者會上強調，此案為單純的執法個案，海巡人員依法執行職務，依照客觀調查證據顯示沒人員疏忽，無計劃書面道歉。

雙方周四再次變更密商地點，從原本陸方下榻的陸島酒店，重回首次會談的浯江飯店開會。外界推測，浯江飯店的會議場地較正式，可能會涉及書面協議或致歉等文件。會後，陸方代表團團長、福建泉州台辦副主任李朝暉率先離場，對於是否達成共識、簽署致歉文件，以及撫慰金額等問題均三緘其口。台海巡署副署長許靜芝隨後也率相關人員直奔上樓，未作任何說明。

台媒引述消息指，雙方近日經過多次協商已見疲態，態度有所軟化。有傳陸方考慮同意將原本堅持的公開道歉，改成書面致歉，雙方周三都在內部討論，如何把想表達的文字更加理想化。外界推測，海巡署原定另派官員帶往的協商文件，可能就是這份書面致歉文件。台媒又指，雙方協商有接近尾聲的迹象，但仍因立場各有堅持，仍在磨合中。