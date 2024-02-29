神舟十七號航天員料4月回地球　6年內實現中國人登月

中國載人航天工程辦公室周四（29日）發布消息，今年中國載人航天工程將統籌推進空間站應用與發展和載人月球探測兩大任務，目前均進展順利。目前駐守空間站的神舟十七號航天員乘組身心狀態良好，預計於4月底返回地面。

中國載人航天工程進入空間站應用與發展階段以來，先後完成兩次貨運飛船補給、兩次載人飛船發射和兩次飛船返回任務。天舟七號貨運飛船補給任務上月完成，後續將陸續實施神舟十八號和神舟十九號兩次載人飛行任務及天舟八號貨運飛船補給任務。執行兩次載人飛行任務的航天員乘組已選定，正開展任務訓練。此外，已安排在軌實施150多個空間科學研究與應用項目，取得多項國際領先的應用與技術成果。

中國航天工程瞄準2030年前實現中國人首次登陸月球的目標。長征十號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面着陸器、登月服等主要飛行產品全面進入初樣研製階段，文昌發射場配套登月任務的各項測試發射設施設備也將全面啟動建設，各系統相關研製建設工作正按計劃推進。中國亦將按照既定計劃，推進與聯合國外空司等機構的國際合作項目。