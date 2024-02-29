農田遭傾倒3500噸有毒物質　相關部門介入

廣東省梅州市豐順縣湯坑鎮一名市民周二（27日）在社交平台投訴，自家農用地被傾倒數千噸有毒物質，引起輿論關注。內媒周四（29日）報道，梅州市和豐順縣相關部門高度關注此事，湯坑鎮很早已介入，正配合梅州市生態環境局豐順分局的工作。

市民謝先生表示，其位於湯坑鎮後安村的自家農用地，前期已挖出1,000多噸有毒物質，挖掘工作仍在繼續，他初步推算這幾天又挖出至少2,500噸有毒物質。村民前年6月已告訴謝先生附近有人傾倒有毒物質，他趕到自家農田看到很多黑色物質，附近的香蕉樹枯萎。後來徐某利聯絡他，承認傾倒這些有毒物質，希望給時間處理，但拖延兩個月仍沒處理，甚至利用建築廢物掩蓋，故他向梅州市生態環境局豐順分局反映情況。

當地環保部門前年9月派挖土機到現場挖掘，去年4月檢測樣本結果顯示的確為有毒物質，涉事土地面積逾400平方米，深度約3米，主要是重金屬超標。由於涉嫌構成刑事犯罪，公安機關同月立案，但一直沒實質解決問題。湯坑鎮政府今年初派員處理了1,000多噸有毒物質，一周前再挖掘，截至周四已運送175車次，粗略計算累計發現3,500噸有毒物質。相關領導稱，會先清除有毒物質，再幫助受害人修復田地，最後賠償，涉及刑事犯罪問題則按規定處理。