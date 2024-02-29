疑打新冠疫苗後患白血病　內地群體促設賠償機制

美媒周二（27日）報道，內地有數千人疑接種國產新冠疫苗後，罹患白血病、糖尿病等，相關群體計劃在下月全國兩會期間，派代表赴北京請願，促設賠償機制。國家疾控局周三（28日）另宣布，針對新冠等呼吸道疾病，形成了病毒變異監測等10個監測子系統。

上述群體遞交倡議書，稱內地有近3,000人接種新冠疫苗後罹患白血病，更多的案例罹患一型糖尿病。倡議書呼籲政府建立新冠疫苗傷害保障救助機制，並將附上2,600多個疑似因疫苗致病、致殘者名單。有專家則呼籲內地當局，公布疫苗副作用相關數據。根據國家衞健委前年底公布的數字，內地新冠疫苗接種已逾34億劑次。

國家疾控局周三在國家衞健委新聞發布會上表示，內地已建立法定傳染病和突發公共衞生事件網絡直報系統，覆蓋全國8.4萬家醫療衞生機構，常年對鼠疫等重點傳染病開展專項監測。針對新冠等呼吸道疾病，拓展形成了有關哨點醫院、病毒變異、城市污水、輿情等的監測子系統，開展急性呼吸道疾病多病原監測試點，並設置4類風險信號，科學研判監測結果並及時發布預警。