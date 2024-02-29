回應「下海」傳聞　教唱兒歌走紅女教師報警

湖北省武漢市黃姓幼稚園女教師去年在影片平台教唱兒歌《挖呀挖》爆紅後，負面消息不斷，除被指網上容貌與本人不符，近日又傳出「下海」（即從事性交易）的消息。黃老師任教的幼稚園同事稱，她已離職。其家人周三（28日）表示，黃老師已將相關造謠帳號取證報警，並到派出所落口供。

近日網上流傳的微信聊天紀錄顯示，有群組成員聲稱約到黃老師以3萬元人民幣（約3.3萬港元）進行性交易，又將她的社交帳號截圖以及聲稱是偷錄的影片發送到群組。事後有網民湧到黃老師帳號留下不友善的言論，但也有大量網民留言反駁，影片和截圖中人與黃老師根本不像，並建議她報警。其家人表示，這段時間黃老師因孩子生病已忙得焦頭爛額，上述謠言廣傳後，更讓她和家人受到很大精神傷害。

去年初多名年輕教師因教學過程中唱兒歌在社交平台走紅，黃老師單平台粉絲超過700萬，日常直播在線人數均逾10萬人。惟網上對黃老師的惡言隨之而來，有網民質疑她不是歌曲原唱，又指她是網紅公司策劃包裝，甚至批評她的外貌是經濾鏡效果修飾等。她去年底受訪稱自己早前已懷孕，因受到很大網上壓力，已回家保胎。對網民質疑，她強調自己背後沒有團隊或公司，對走紅始料不及，在直播中確曾收過打賞，但金額不如外傳般多。