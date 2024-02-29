內地院校宿舍供不應求　研究生兼職在外捱貴房租

近年來，內地愈來愈多大專院校不再為非全日制、定向就業或一些特定專業的碩士研究生提供宿舍。有研究生在外租房加上生活費，每月花近6,000元人民幣（約6,600港元），一年支出是學費的6倍，不少學生選擇兼職應付經濟負擔。

內地失業率高企，有關大學畢業後繼續進修還是直接找工作的問題，令很多學子感到糾結。根據教育部公布的數據，2016年各地招收研究生66.71萬人，2022年研究生招生人數已擴大至124.25萬人，增幅近一倍。2022年內地在學研究生已達365萬人，總規模位居世界第二。

北京師範大學2014年起不為部分專業碩士生提供宿舍，2020年後擴大至其北京校區的所有專碩生。上海復旦大學2019年的招生簡章明確提出，不再給專碩生提供宿舍。湖北華中科技大學也表明，2021年開始只為專碩生提供一年住宿。南京大學2023年起原則上也不再為專碩生提供校內住宿，但給予交通補貼。廣東深圳大灣區金融研究院院長向松祚談及培養研究生時表示，現今對很多年輕人來講，與其花時間讀研究生，倒不如到企業從實際生活中錘煉學習。