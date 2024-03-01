攤主持刀劃傷酒後滋事者　法院：正當防衞不用承擔責任

內媒周四（2月29日）從重慶市九龍坡區法院獲悉，該院近日審結了一起健康權糾紛案件，認定該案中一名水果攤主持刀反擊酒後滋事者的行為構成正當防衞，不必承擔民事責任，駁回了原告的訴求。

法院查明，2020年盛夏某天晚上，年逾五旬的水果攤主錢某在路邊擺攤賣水果。至晚上10時許，王某等人醉醺醺地來到攤前，想要購買水果。因在品嘗水果時雙方言語不和，王某舉起塑膠櫈子砸向錢某，錢某躲閃倒地。不久後，王某等人折返回來找錢某理論，王某掀翻了錢某的水果攤，並再次用塑膠櫈子砸錢某，同行的另一人也揮拳打向錢某。錢某後退躲閃，並順手拿起水果攤上的菜刀進行防禦。王某等人一擁而上，混亂間錢某的刀劃傷了王某。經公安機關鑑定，王某的損傷程度屬重傷二級。

檢察機關指控錢某犯故意傷害罪提起公訴，後又申請撤回起訴，並作出不起訴決定書。王某傷愈出院後提起民事訴訟，請求判令錢某賠償醫療費、護理費、誤工費、殘疾賠償金等人身損害損失共計40多萬元人民幣（約43.5萬人民幣）。九龍坡法院遂判決駁回王某的全部訴訟請求。一審宣判後，王某不服提出上訴。重慶市五中法院審理後認為，錢某的行為構成正當防衞，不承擔民事責任，判決維持原判，駁回上訴。