夏立言承諾促查漁船事故　宋濤批民進黨草菅人命

國民黨副主席夏立言周四（2月29日）下午在上海與大陸國台辦主任宋濤會面。針對日前大陸漁船翻覆2死事故，宋濤批評民進黨政府草菅人命、冷漠無情。夏立言表示將敦促並監督民進黨政府，要求盡快查明真相並妥善處理。

宋濤指出，在堅持九二共識、反對「台獨」的共同政治基礎上，大陸與國民黨相向而行，共同推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，促進兩岸交流合作，反對「台獨」分裂和外來干涉，維護台海和平，造福兩岸同胞。他強調，陸方始終秉持兩岸一家親，始終對台灣同胞、漁民充滿善意，同時對傷害大陸漁民合法權益、無視大陸漁民生命財產安全的行為，絕不容忍、決不姑息。

夏立言表示，國民黨願在堅持九二共識、反對「台獨」的共同政治基礎上，維持台海和平穩定，促進交流對話，推動兩岸關係良性發展。他認為，這次事故單就維護法治觀點，應盡快還原真相，於情於理該還有關各方公道並究責，以及視情況給死者家屬撫慰。他呼籲，兩岸執政當局應在言語和行動上有所自制，切勿升高緊張關係，勿讓對事件的反應危害到兩岸和平發展的長遠目標。