廣州製衣工人難求　老闆抱怨日薪500元無人應聘

農曆新年過後，大批工廠恢復生產，需要大量工人。其中廣東廣州市的海珠康鷺片區是有名的服裝製衣產業聚集地，聚集數千間製衣廠和相關企業等，數十萬名外地製衣從業人員不斷湧入，他們大多來自湖北省，此地又被稱為「湖北村」。惟有製衣廠老闆抱怨，現在工人難求，日薪500元（人民幣，下同，約551港元）都無人理會，多是工人挑選老闆，「看不對眼不上班」。

周二（2月27日）的海珠康鷺片區新招工廣場人頭湧湧，上百名工廠老闆在廣場兩邊排成十多列隊伍，中間留下約兩人闊的過道，找工作的工人在其中穿梭挑選。有工廠老闆表示，為了應對開年訂單旺季，大多數工廠都會招募臨時工以補足產能，這是工人最搶手的時候，對此盛況早已見怪不怪。

製衣工作的薪資一般以件計價，多勞多得，工廠老闆在招工時多會拿着工廠的產品，向工人展示大約需要的工序和完成每件衣服的價格。有老闆直言，最近工人要求每天工資500元起，自己的工作已開出日結（每日支付工資）逾700元（約772港元）也無人應聘。另有老闆認為，工人工資上升，加上工廠租金增加，而訂單減少，去年更出現虧損的情況。惟有製衣廠老闆強調，待今年後續氣溫回升，春裝訂單也將迎來高峰，相信今年預期會比去年好。