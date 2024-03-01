華大使否認日企逃離潮　稱外資進出屬正常

吳江浩稱中國是市場經濟國家，外資企業有進有出是正常現象。

中美對立持續之際，有觀點認為全球包括日本企業都加速離開中國。中國駐日本大使館周五（1日）刊出大使吳江浩的回應，稱確實有部分外企退出中國，但沒有出現所謂「逃離潮」。

吳江浩近日接受日本財經雜誌訪問時稱，中國是市場經濟國家，外資企業有進有出是正常現象。過去幾年，受新冠疫情、地緣政治、貿易保護主義等多重因素影響，全球跨國投資出現普遍性下滑趨勢。根據聯合國貿發會議統計，去年全球跨國直接投資額減少18%，主要外資流入目的地出現大幅下滑。但吳江浩指，外國投資者對華投資熱情並未減退，去年中國新設立53,766家外商投資企業，同比增長39.7%；實際使用外資金額逾1.1萬億元人民幣（約1.21億港元），引資規模僅次於2021年和2022年，處於歷史第3高。

吳江浩又指出，在中國經濟轉型升級、本土企業快速崛起、市場競爭更趨充分的背景下，如外資企業因自身競爭力不足而退出，是市場機制作用的結果。如外資企業從市場規律出發調整在華業務布局，也完全可以理解。他強調，中國發展離不開世界，世界發展也需要中國，中國將持續推進高水平對外開放，以中國式現代化為世界提供更大機遇。