中國人在非洲當酋長　回國後欲促進兩地友誼

來自中國寧夏的男子李滿虎，2018年以27歲之齡在非洲土地上，被尼日利亞土王授予稱號「幸運酋長一世」，隨後又成為喀麥隆的酋長。原來酋長在當地可娶4個老婆，生的兒子能繼承封號。惟李滿虎最終決定回國，與廣西女友結婚後，如今已有一個兒子。內媒周四（2月29日）曝光李男的現況，他強調如今回到國內想繼續促進中非友誼。

李滿虎當年因厭倦在企業工作，於是辭職到非洲發展，最初從事技術工作，晚上睡在礦山上以貨櫃箱改造成的房屋內，屋外則是荒涼的密林。他隨後轉從事行政工作，在尼日利亞和喀麥隆的交接地帶，需與許多政府部門溝通各項事務。公司為當地建造橋樑，他也因此獲土王兒子引薦，並獲得酋長稱號。當上酋長後，李滿虎的工作亦更加方便。

李男在疫情期間曾從尼日利亞回國探親，當時父母不放心他在國外，覺得錢再多都比不上健康和安全。李男於是放棄在非洲的工作，又拒絕公司加薪挽留，最終聽從父母安排回國。目前李男的主要工作方向是拓展海外市場，計劃在喀麥隆經營沙石場，有人負責投資，他負責當地資源和政府關係。