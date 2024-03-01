大陸軍機逼近距淡水僅23海里　台退將稱1分鐘可抵台

解放軍轟6轟炸機（上）過去現身台海周邊，台軍經國號戰機（下）跟監。

台灣周邊海空域連日偵獲多架次解放軍艦機出沒，其中在周三（2月28日），多架次軍機更逾越海峽中線，距離基隆最近僅43海里，即距離淡水只剩23海里。台灣前空軍副司令張延廷分析，按此距離，解放軍機只需1分鐘便可飛到台灣上空。

台國防部發布台灣周邊軍事動態顯示，自周四上午6時至周五（2月29日至3月1日）上午6時，共偵獲10架次大陸軍機，其中3架次逾越海峽中線，另有6艘次軍艦持續在台海周邊活動。自周三上午6時至周四上午6時，則偵獲26大陸艦機，其中12架次軍機逾越海峽中線。四川西昌衞星發射中心周四晚上9時利用長征三號乙運載火箭，執行衞星發射任務。台國防部表示，火箭飛行路徑穿越台灣中部飛向西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。

台媒周五另引述政府高層人士稱，台海軍沱江級軍艦首批量產型第4艘艦武江號，當日舉行交艦儀式。至於首批餘下第5艘安江號和第6艦萬江號，預計可提前於本月底前交艦。武江號延續雙船體設計，特點是速度快、戰力強，配備先進電戰、偵搜系統，以及強力的雄二、雄三反艦導彈和海劍二防空導彈，能攔截或打擊主力敵艦。