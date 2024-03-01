神舟十七號乘組　近日將實施第二次出艙活動

正在中國天宮空間站執行神舟十七號載人飛行任務的航天員湯洪波，近日成為中國在軌飛行時間最長的航天員。中國載人航天工程辦公室周五（3月1日）發布消息，神舟十七號航天員乘組將於近日擇機實施第二次出艙活動。

湯洪波於周一（2月26日）打破上述在軌飛行時間紀錄，截至周五已在軌飛行219天。他是中國第二批航天員，也是中國首位重返中國空間站的航天員。此前中國在軌飛行時間最長的航天員是陳冬，他先後執行過神舟十一號和神舟十四號兩次飛行任務，總飛行時長214天。目前距離神舟十七號任務結束還有大約兩個月，屆時湯洪波的飛行總時長將達到280天左右。

中國載人航天工程辦公室表示，自去年12月21日完成首次出艙活動以來，神舟十七號航天員乘組先後完成機械臂操作在軌訓練、全系統壓力應急演練、載荷出艙、實驗機櫃調試和第二次出艙活動準備等工作，穩步推進太空生命科學與人體研究、太空微重力物理、太空天文與地球科學、太空新技術與應用等科學實驗項目。乘組狀態良好，空間站組合體運行穩定，具備開展出艙活動條件。